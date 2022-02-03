МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе снизился до 59,9% с 62,3% в декабре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 59,5%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в январе снизился до 52,3% с 54,7% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.