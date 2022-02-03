ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. США исходят из того, что разрабатываемые в Вашингтоне "калечащие" санкции против экономики России в связи с кризисом вокруг Украины должны носить сдерживающий характер, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

"Мы находимся в очень тесном контакте с членами конгресса относительно данного законопроекта, который, как мне кажется, еще даже не был формально представлен. Наш подход с самого начала заключается в том, что калечащие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер", — сказала Псаки в ходе брифинга, организованного на борту президента США.

Как подчеркнула представитель американской администрации, для Вашингтона нет никаких "красных линий" в данном вопросе. "Нет никаких "красных линий" — мы уже вводили превентивные санкции в прошлом. И сейчас мы продолжаем обсуждения с членами конгресса по данной тематике", — указала Псаки.