МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и США за 11 месяцев 2021 года превысил 31 миллиард долларов, что на 43,5% больше результата аналогичного периода предыдущего года, при этом российский экспорт в страну увеличился почти на 63%, импорт — на 28%, сообщил глава Минпромторга РФ Дениса Мантуров по итогам онлайн-встречи с представителями деловых кругов США. В США оценили возможность введения превентивных санкций против России

"И если в 2020 году на фоне ковидной неопределённости взаимная торговля ожидаемо просела на 9% (до 23,9 миллиарда долларов), то в прошлом году мы получили существенный разворот. По итогам января-ноября рост составил 43,5% (до 31,2 миллиарда долларов). Причём российский экспорт увеличился на 62,6%, а импорт товаров из США – на 28%. Это должно обеспечить дальнейшее развитие партнёрства по мере, как все мы надеемся, ослабления тисков пандемии", — сказал министр, слова которого передает пресс-служба.

При этом Мантуров отметил, что присутствие на встрече 12 крупнейших компаний — пример того, что "бизнес, если хочет, находится в стороне от политического контекста".

Кроме того, важным аспектом американских инвестиций в Россию является то, что до 75% капитала размещено в производственном секторе, добавили в Минпромторге.