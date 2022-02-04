МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР вносят в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тысяч рублей, а также предусмотреть ее индексацию. Текст проекта опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова. Депутаты хотят запретить уничтожение конфискованных продуктов

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время такая выплата установлена в размере 10 тысяч рублей, индексация не предусматривается. Вместе с тем, указывается, что такая работа физически и психологически очень сложна, и такой уход осуществляется оставившими свою работу членами своей семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня. Авторы также ссылаются на положения Конвенции о правах инвалидов.

Неработающим родителям (усыновителям) либо опекунам (попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы или инвалидом первой группы, предлагается дать "право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тысяч рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году".

Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер этой выплаты повышается на районный коэффициент, который применяется при определении размеров пенсии, уточняется в документе.

Авторы отмечают необходимость проведения ежегодной индексации указанной выплаты — "исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год". Ее коэффициент предлагается определять правительству России.