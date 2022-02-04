МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей властей Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в "преследовании диссидентов" за границей, объявил госсекретарь Энтони Блинкен. Минфин Литвы оценил решение властей Белоруссии запретить транзит

Поименного списка лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, пока не опубликовано, однако, судя по заголовку заявления Блинкена, оно касается "ответственности за преследование белорусских спортсменов за рубежом".

"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", — говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что сегодняшние действия "применяются в отношении многочисленных граждан Белоруссии за их участие в серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".

Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи. Его убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле.

В заявлении Блинкена упомянута бегунья Кристина Тимановская, резонансно уехавшую на Запад после конфликта с Олимпийским комитетом Белоруссии на играх в Токио. В январе ее принимали в госдепе в составе делегации "Беларусского Фонда спортивной солидарности". Это объединение декларирует целью поддержку атлетов, которые пострадали за "выражение своей политической позиции".

"Мы солидарны с Тимановской и всеми остальными, кто столкнулся с попытками режима заглушить критику", — отмечается в заявлении.

Назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции США, госдеп отказался, сославшись на конфиденциальность таких данных.

"В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру", — ответил представитель ведомства на запрос РИА Новости.