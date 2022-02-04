МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Потребность российского АПК в сезонной рабочей силе, во многом представленной мигрантами из стран ближнего зарубежья, в этом году будет не ниже, чем в прошлом; недостатка кадров не будет, но издержки на их привлечение могут вырасти, следует из комментариев руководителей ряда отраслевых союзов, опрошенных РИА Новости. Медведев предупредил о росте потока мигрантов в Россию

Вопрос определенной нехватки иностранных трудовых ресурсов встал перед российскими аграриями два года назад, весной 2020 года, когда в период роста заболеваемости коронавирусом были введены ограничения на въезд в РФ. Эта мера коснулась, в частности, сезонных рабочих из стран ближнего зарубежья, традиционно востребованных в пик сбора урожая.

Ситуацию удалось разрешить в результате работы оперативного штаба Минсельхоза РФ и его взаимодействия с Минтрудом РФ. "Были приняты меры по привлечению иностранных рабочих в отрасль. Это позволило в штатном режиме провести сезонные полевые работы и сохранить набранные темпы производства", — напомнили в Минсельхозе.

В 2021 году в нормативно-правовую базу были внесены изменения, позволившие регулировать порядок въезда мигрантов. "В настоящее время ограничения на въезд через воздушные пункты пропуска не распространяются на граждан Таджикистана, Узбекистана, Китая, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Азербайджана, Армении и ряда других стран", — отметили в министерстве.

Власти Узбекистана получили запрос от Минсельхоза России о привлечении граждан страны для работы на предприятиях АПК и готовы рассматривать заявки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

ПАТЕНТ И ПЛАТА ЗА ВВОЗ

В свою очередь директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий рассказала, что решение по мигрантам Таджикистана и Узбекистана предполагает организацию въезда по соглашениям производителей со специальными агентствами, а за ввоз каждого сотрудника работодатель должен будет заплатить порядка 50 тысяч рублей. Нелегальных трудовых мигрантов смогут выдворять из России

По ее мнению, такое решение может подходить для строительных или перерабатывающих компаний, где рабочие требуются на несколько лет, но ягодной отрасли они нужны на короткий сезон, поэтому хозяйствам невыгодно платить за привлечение каждого такую большую сумму.

Таким образом, продолжила Козий, производителям приходится решать кадровые проблемы за счет самостоятельно приезжающих мигрантов, что сопряжено с ростом расходов на оплату труда сезонных рабочих. "Многое зависит от региона и от конкретной ситуации, но в среднем они примерно удвоились, что, в конечном счете, производители вынуждены перекладывать на стоимость продукции для потребителя", — отметила директор Ягодного союза.

"Мигранты работают легально, по патентам: по моим сведениям, в этом году они в среднем подорожали, но ежемесячную ставку по ним каждый регион устанавливает самостоятельно", — говорит директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.

"В рамках действующего механизма предполагается, что каждый регион посылает заявки c пофамильным списком работников. В прошлом году этот механизм работал неплохо, жалоб не было", — напомнил он.

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ

Согласно материалам Минсельхоза РФ (есть в распоряжении РИА Новости), потребность в трудовых мигрантах в 2022 году составляет порядка 43,6 тысячи человек. Год назад на 10 февраля она оценивалась примерно в 41,1 тысячи человек. На 2022 год прогнозируется заметное увеличение потока мигрантов в Россию

Глушков считает, что спрос на таких рабочих будет не ниже, чем в прошлом году — порядка 40 тысяч человек. "Все зависит от погоды, от сезонных работ. В целом потребность регионов из года в год не сильно меняется", — заметил он.

По его словам, на фоне определенных санитарных ограничений из-за нового штамма коронавируса никаких новых мер по завозу в РФ сезонных рабочих не планируется. Кроме того, продолжил Глушков, некоторые предприятия в связи с пандемией создают резервные бригады, заменяющие действующие бригады в случае их внезапного выхода на карантин.

"А в тепличных хозяйствах такой проблемы нет вообще благодаря их огромной площади и небольшому числу занятого персонала", — заметил собеседник агентства.