МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. У Украины на сегодняшний день нет возможности получить Крым военным путем, заявил в эфире телеканала "1+1" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. СМИ узнали о намерениях ЕС расширить санкционный список по Крыму

заявил, что на сегодня для Киева невозможно.

"Для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля, и мы спокойно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой. И мы это обязательно сделаем", — сказал он.

По словам Данилова, то, каким образом это в итоге произойдет, будет зависеть от Украины. "У нас есть все нормативно-правовые документы, наши стратегии. Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно", — отметил секретарь СНБО.

"Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело", — добавил Данилов.

Также он заявил, что возврат неподконтрольных Киеву территорий Донбасса невозможно военным путем, поскольку в этом случае будет большое число жертв. Bloomberg: конфликт с Москвой может очень дорого обойтись Европе

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, в конфликте погибли около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. В то же время и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах жилых районов украинской тяжелой артиллерией. Россия неоднократно заявляла, что украинские власти не выполняют минские соглашения и затягивают переговоры по урегулированию конфликта.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, но "временно оккупированной". Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".