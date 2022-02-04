МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Более трети россиян (36%) хотят получать на подработке 50 тысяч рублей — таковы результаты исследования, проведенного в феврале для РИА Новости сервисом "Работа.ру". Исследование показало, часто ли россиянам задерживали зарплату в пандемию

При этом 31% опрошенных заявили, что хотели бы зарабатывать от дополнительной занятости более 50 тысяч рублей. Еще четверть респондентов (24%) желают получать до 30 тысяч рублей в месяц от приработка, и только 9% устроит размер подработки до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании, в котором приняли участие более 7000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Вообще подрабатывать помимо основной деятельности, по его данным, хотели бы большинство россиян (73%). Уже заняты на подработках 14% респондентов, а 13% участников исследования этот вопрос вовсе не интересует.

С помощью подработки увеличить свой месячный доход на 30-50% смогут 37% жителей страны. Четверть (25%) заявили, что их доходы возрастут более чем на 50%, а 10% смогут повысить свои заработки более чем вдвое.

Еще 21% указали, что подработка увеличит их бюджет на 10-30%, а 7% опрошенных отметили, что их месячный доход возрастет в пределах 10%, говорится в исследовании.