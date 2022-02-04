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Путин прибыл в Китай
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр. Как ранее сообщал... ПРАЙМ, 04.02.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 4 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр.
Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.
Лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Китая, в том числе в энергетике, а также международную проблематику.