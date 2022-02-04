ПЕКИН, 4 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр. Аналитик назвал предполагаемые темы переговоров России и Китая

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.

Лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Китая, в том числе в энергетике, а также международную проблематику.