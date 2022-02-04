МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Безработица в США в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч, следует из данных министерства труда страны. CNN: лидеры США борются с загадкой "путинской Украины"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения безработицы на уровне декабря и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за декабрь до 510 тысяч со 199 тысяч.

Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране в январе выросла на 0,7% в месячном выражении и составила 31,63 доллара, а в годовом выражении рост составил 5,7%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.