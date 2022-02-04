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Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытой
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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов наград в... ПРАЙМ, 04.02.2022
экономика, новости, китай, си цзиньпин, олимпийские игры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 4 фев — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми.
Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.
Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.
Игры пройдут в 3 кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.