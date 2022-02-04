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2022

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Си Цзиньпин объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине открытой

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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов наград в... ПРАЙМ, 04.02.2022

экономика, новости, китай, си цзиньпин, олимпийские игры

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60