ПЕКИН, 4 фев — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми.

Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Игры пройдут в 3 кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.