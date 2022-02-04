МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Число регионов России со ставкой по жилищным кредитам выше 8% в декабре 2021 года значительно выросло — до 43 против 17 месяцем ранее; число регионов со стоимостью ипотеки ниже 7% уменьшилось до восьми против девяти в ноябре, следует из данных Банка России, проанализированных РИА Новости. ЦБ зарегистрировал первую компанию-оператора по выпуску цифровых активов

Самая высокая ставка по ипотеке в декабре зарегистрирована в Тыве, которая опередила лидеров ноября — Карачаево-Черкесию и Ингушетию: процент по ипотеке вырос до 8,86% с 8,55%. В Карачаево-Черкесии остается одна из наиболее высоких ставок — 8,72% годовых.

В топе регионов с самой дорогой ипотекой остались также Чечня (8,64%), Алтай (8,64%), Крым (8,55%), Иркутская (8,47%) и Самарская (8,3%) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (8,3%), Кабардино-Балкария (8,29%), Красноярский край (8,13%) и Саратовская область (8,09%). В этих регионах ставка за месяц выросла. Несмотря на понижение ставки, в топе остались Севастополь (8,64%), Адыгея (8,22%), Камчатка (8,16%) и Ингушетия (8,09%).

Новичками среди регионов со ставкой ипотеки выше 8% стали Кемеровская область (ставка достигла 8,3% против 7,94% в ноябре), Алтайский край (выросла до 8,29% с 7,88%), Ивановская область (ставка поднялась до 8,24% с 7,9%), Хакасия (выросла до 8,23% с 7,95%).

Кроме того, в число регионов с ипотекой дороже 8% вошли Вологодская, Тульская, Кировская и Томская области, Башкирия и Дагестан — ставка в этих субъектах составила 8,12-8,17%. В Костромской, Тверской, Омской, Оренбургской, Владимирской, Калужской, Астраханской, Белгородской, Свердловской, Смоленской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, Липецкой, Архангельской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и Югре ставка в декабре также находилась на этом уровне.

Наиболее дешевый жилищный кредит можно было взять в ряде регионов Дальневосточного федерального округа: в Магаданской области (5,51%), на Чукотке (5,75%), в Амурской области (5,79%), Якутии (5,87%), Приморском крае (5,9%), на Сахалине (6,09%), в Хабаровском крае (6,73%) и в Бурятии (6,86%), которая вернулась в число регионов со ставкой ниже 7%. При этом Еврейская автономная область и Забайкалье вышли из числа таких регионов: ставка за месяц в них превысила 7%.