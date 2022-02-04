МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 4 февраля разрешил возобновить поставки инкубационных яиц и суточных цыплят с девяти ферм Нидерландов и шести ферм Великобритании, сообщает служба.

"Из-за нестабильной эпизоотической ситуации по гриппу птиц в Великобритании и Нидерландах возможность экспорта СПФ-яйца, инкубационного яйца и суточных цыплят разрешена предприятиям-производителям, расположенным на благополучных территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поставки указанной продукции возможны с 25 предприятий Нидерландов и 45 предприятий Великобритании.

Российское ведомство отмечает, что в 2021 году в Нидерландах зарегистрировано 205 очагов гриппа, а в 2022 году — уже 60. Из-за последней вспышки на двух фермах в провинциях Северный Брабант и Северная Голландия уничтожили всех птиц — более 200 тысяч особей. Ведомство напомнило, что в январе немецкий институт Фридриха Леффлера признал текущую эпидемию самой крупной в истории ЕС.

Этой зимой Россельхознадзор из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц вводил временные ограничения на поставки живой птицы и птицеводческой продукции из отдельных частей Чехии, Франции, Германии и Австрии, Нидерландов и Британии, а также со всей территории Португалии и Словении.