МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Администрация США приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель госдепа. Невидимки. Кто покупает нефть у стран-изгоев в пику США

"Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу (ядерного) нераспространения – в частности, из-за растущих запасов обогащенного урана в Иране", — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне этот шаг рассматривают не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.

Представитель ведомства уточнил, что решение администрации США не означает, что стороны близки к возвращению в ядерную сделку.

"Данный шаг не является сигналом о том, что мы вот-вот достигнем взаимопонимания об обоюдном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", — сказал он.