МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Банк России 11 февраля в восьмой раз подряд поднимет ставку — и снова на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, что станет максимумом с начала мая 2017 года, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперт спрогнозировала динамику цен на жилье при росте ставок по ипотеке

ЦБ весь прошлый год сражался с растущими в стране ценами с помощью своего главного оружия — ключевой ставки. Всего за 2021 год регулятор повысил ставку семь раз: дважды весной — на 0,75 процентного пункта, дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 процентный пункт, доведя ее до 8,5% годовых. К концу года ставка даже символически превысила инфляцию — по итогам 2021 года темпы роста цен в России составили 8,4%.

Однако уже в январе инфляция вновь взяла верх — на 28 января она разогналась до 8,82%. На таком фоне 13 из 18 опрошенных аналитиков ждут, что ЦБ откажется от прошлогодней тактики "преследования" инфляции и пойдет на опережение, повысив ставку на "ястребиный" 1 процентный пункт.

ЯСТРЕБИНЫЙ ПОЛЕТ

Сохранение повышенных темпов роста цен и инфляционных ожиданий россиян, геополитическая напряженность и пока еще высокие темпы роста кредитования подталкивают ЦБ к решительным действиям, говорят экономисты. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в феврале

"Мы ждем сохранения шага повышения ключевой ставки на уровне 1 процентный пункт — до 9,5%. Высокие инфляционные риски сохраняются, несмотря на уже проведенное ужесточение денежно-кредитной политики. При небольшом шаге повышения ставки Банк России уже в марте снова будет вынужден догонять инфляцию. Эту тактику регулятор уже пробовал в прошлом году, надеясь на разворот инфляционного тренда, и она не дала результатов. Поэтому повышение ставки в феврале будет ощутимым", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Высокие инфляционные ожидания и превышение инфляцией прогнозов ЦБ поддерживают жесткую риторику монетарных властей. Недавние колебания финансовых рынков и ослабление рубля дополнительно усилили инфляционные риски в глазах ЦБ. На заседании 11 февраля мы ожидаем продолжения агрессивного повышения ключевой ставки — на 1 процентный пункт, до 9,5%", — говорит экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что на ускорение роста цен в стране сейчас влияют ослабление рубля, продолжающееся удорожание энергоносителей и продовольствия в мире. Кроме этих факторов, логистические разрывы дополнительно подталкивают цены вверх, напоминают аналитики ЕАБР.

Также одним из ключевых проинфляционных факторов остается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, низкий уровень безработицы транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат, что в условиях неизменной производительности труда ведет к дальнейшему росту цен производителей.

БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ ШАГ

Пять аналитиков все же ждут от регулятора более мягких шагов, поскольку уже принятые решения сказываются на денежных условиях. Однако трое из них все же допускают, что ЦБ предпочтет закрепить результаты шагом в 1 процентный пункт. Эксперт рассказал, когда обычный вклад будет выгоднее социального

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в феврале. Несмотря на то, что инфляция и ожидания по инфляции остаются высокими, последние данные показывают ее снижение против пиков начала четвертого квартала 2021 года. Рост сбережений в инструментах финрынков среди домохозяйств за последние несколько лет, по сути, привел к новой модели сбережения, а следовательно, волатильность последних недель снизит уверенность потребителей", — говорит старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков.

Стабилизация инфляционных ожиданий, которые в январе снизились до 13,7%, а также структура роста цен, смещенная в сторону продуктов питания, позволят ЦБ сделать более мягкий шаг — 0,75 процентного пункта, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов видит возможность повышения ставки ЦБ в пятницу вплоть до 9,5% годовых, но считает более вероятным шаг в 0,5 процентного пункта. С одной стороны, предыдущие решения регулятора уже сказываются на рынке и кривой доходности, с другой — решение ЦБ не должно быть слишком сильным ограничением для деловой активности, поясняет аналитик.

ПИК БЛИЗКО

Некоторые эксперты уверены, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершится в феврале на "высокой ноте" в 1 процентный пункт – но только в том случае, если инфляционный тренд удастся переломить. Эксперт порекомендовал инструменты для сохранения сбережений в 2022 году

"С учетом динамики мировых цен на продовольствие, мы полагаем, что это повышение (на 1 процентный пункт в феврале — ред.) может оказаться последним, и в четвертом квартале 2022 года ожидаем снижения ставки на уровень начала года. Если же обуздать инфляцию февральским повышением не удастся, возможно, потребуется дополнительная корректировка вверх в марте", — говорит главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов также ожидает, что с вероятностью более 50% цикл повышения ставок в текущем году закончится в феврале. Помимо повышения ключевой ставки, ЦБ принимает и меры по сдерживанию потребительского кредитования, что в совокупности должно охладить потребительский спрос и отчасти сдержать инфляцию, отмечает он.

После повышения ставки в феврале на 1 процентный пункт ЦБ повысит ставку в текущем году хотя бы еще один раз, уверен в свою очередь старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он полагает, что в марте регулятор поднимет ставку на 0,5 процентного пункта на фоне замедления инфляции, но не исключает и третьего подряд шага в 1 процентный пункт, если инфляция останется выше прогнозов.

Пиковые значения ключевой ставки будут достигнуты в первом квартале 2022 года, считает Рапохин. А вот Исаков из "ВТБ Капитала" прогнозирует, что максимального значения ставка достигнет в начале второго квартала 2022 года — 9,5-10%. Ожидает пик ключевой ставки ниже или около 10% и Куликов из АКРА – по его мнению, такого уровня ставка достигнет до середины года.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Базовые прогнозы экспертов по решению ЦБ на заседании 11 февраля представлены ниже (в процентных пунктах), в скобках — альтернативные прогнозы:

"Абсолют банк" — 0,5

АКРА – 0,5 (до 1)

БКФ — 0,5 (0,75-1)

"ВТБ Капитал" — 0,5

Газпромбанк — 1

ЕАБР — 1

"МКБ Инвестиции" — 1

"МТС банк" — 1

НКР — 1

НРА — 1

Промсвязьбанк — 1

Росбанк — 0,75 (1)

"Русский стандарт" — 1

Сбербанк — 1

Совкомбанк — 1

"Уралсиб" — 1

"Хоум кредит" — 1

"Эксперт РА" — 1