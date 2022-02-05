МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россияне больше всего ценят в коллегах профессионализм и доброжелательность, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Юрист объяснила, кому жаловаться, если вам не индексируют зарплату

Большинство опрошенных — 58% — считают лучшим качеством коллег профессионализм, 53% — доброжелательность, 50% — уважение к окружающим и их работе, 44% — ответственность, 43% — желание помочь в трудных ситуациях.

Качество выполняемой работы ценят 37% респондентов, отзывчивость — 36%, пунктуальность — 25%.

"Около 11% респондентов в варианте "другое" отмечали хорошие личные качества коллег, чувство юмора и взаимопонимание в коллективе", — отмечается в исследовании.

При этом россияне не любят лицемерие (56%), сплетни и интриги на рабочем месте (51%) и склонность к обману (50%). Кроме того, опрошенные негативно настроены к непрофессионализму, неспособности уважать чужой труд, безответственности и конфликтности.

В исследовании приняли участие более 5000 человек из всех регионов России.