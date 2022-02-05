БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. Кремль прокомментировал публикацию Блумберга о вторжении на Украину

По данным издания, РФ планирует "вторжение" на Украину в феврале или марте и в случае успешной военной фазы перейдет к созданию "марионеточного пророссийского правительства".

Bild утверждает, что конечной целю Москвы является создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.

Посольство России в Германии заявило таблоиду, что подобные данные являются "странной смесью из спекуляций и слухов".

Публикация появилась после ошибочного сообщения агентства Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину.