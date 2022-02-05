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2022
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Немецкая Bild опубликовала "план" по присоединению Украины к России
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Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. По данным издания, РФ планирует "вторжение" на... ПРАЙМ, 05.02.2022
экономика, новости, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины.
По данным издания, РФ планирует "вторжение" на Украину в феврале или марте и в случае успешной военной фазы перейдет к созданию "марионеточного пророссийского правительства".
Bild утверждает, что конечной целю Москвы является создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.
Посольство России в Германии заявило таблоиду, что подобные данные являются "странной смесью из спекуляций и слухов".
Публикация появилась после ошибочного сообщения агентства Блумберг о начале "вторжения" РФ на Украину.