В России изменят критерии, по которым мигранты признаются нежелательными
В МВД предложили пересмотреть критерии, по которым мигранты признаются нежелательными
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В МВД предложили изменить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России какого-либо иностранного гражданина, сообщают "Известия".
В частности, предлагается отменить ограничения по срокам, в течение которых МВД может принять решение о выдворении мигранта.
В то же время правоохранители должны будут принимать во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории России.
С начала 2022 года в России закончился срок действия временных мер, позволявших иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус для законной трудовой деятельности без выезда из страны. С января нелегально работающие мигранты могут быть выдворены из России с запретом на въезд.