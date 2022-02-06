МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В МВД предложили изменить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России какого-либо иностранного гражданина, сообщают "Известия". В АПК считают, что сезонные мигранты в этом году обойдутся дороже

В частности, предлагается отменить ограничения по срокам, в течение которых МВД может принять решение о выдворении мигранта.

В то же время правоохранители должны будут принимать во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории России.

С начала 2022 года в России закончился срок действия временных мер, позволявших иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус для законной трудовой деятельности без выезда из страны. С января нелегально работающие мигранты могут быть выдворены из России с запретом на въезд.