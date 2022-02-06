МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 3 405 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России может многократно вырасти число получателей субсидий за ЖКХ

В рамках исследования аналитики изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год и сравнили их с данными 2020 года.

"Средний чек коммунального платежа в минувшем году составил 3 405 рублей. По данным банка, средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3 168 рублей", — выяснили авторы исследования.

По их мнению, на динамике могла сказаться аномально теплая зима 2019-2020 годов. В тот сезон температура в батареях многих российских регионов была ниже обычного, поэтому средняя сумма оплаты отопления также снизилась. А в 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше.

Топ-5 городов в зависимости от общей суммы платежей за коммунальные услуги выглядит следующим образом: Москва, где средний чек составляет 3 475 рублей, Санкт-Петербург с чеком в 2 806 рублей, Набережные Челны со средним чеком 4 772 рубля, Тюмень — средний чек 3 880 рублей и Тольятти с чеком в 3 414 рублей.