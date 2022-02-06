ЛОНДОН, 6 фев — ПРАЙМ. Великобритания отправила более 100 спецназовцев на Украину из-за обострения ситуации вокруг страны, сообщает газета Mirror, ссылаясь на источник. Bloomberg по ошибке сообщило о "вторжении" России на Украину

Согласно данным, британские спецназовцы будут помогать украинским ВС и обучать их "тактикам борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям".

Как сообщает газета, на территории Украины в качестве военных советников работают представители особых воздушной и лодочной служб, а также особого разведывательного полка и группы поддержки сил спецназначения.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал "план" по присоединению Украины к России.