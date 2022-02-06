СМИ: Британия отправила более 100 спецназовцев на Украину
Mirror: Британия отправила более 100 спецназовцев на Украину из-за обострения ситуации вокруг страны
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ЛОНДОН, 6 фев — ПРАЙМ. Великобритания отправила более 100 спецназовцев на Украину из-за обострения ситуации вокруг страны, сообщает газета Mirror, ссылаясь на источник.
Согласно данным, британские спецназовцы будут помогать украинским ВС и обучать их "тактикам борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям".
Как сообщает газета, на территории Украины в качестве военных советников работают представители особых воздушной и лодочной служб, а также особого разведывательного полка и группы поддержки сил спецназначения.