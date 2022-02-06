МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала. Минск пригнозил Украине отменой поставок ГСМ и электричества

В январе государственная компания "Литовские железные дороги" проинформировала белорусскую компанию "Беларуськалий" о расторжении с ней договора о транзите с 1 февраля по решению правительства страны.

"Сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. И не потому, что это калийные удобрения, а потому что это 11-12 миллионов тонн (в год – ред.). Это огромная масса, которую надо переместить. В этом проблема. Украинцы предложили, мы согласились. Сегодня, вроде бы, заявили о том, что нет – в Одессе мы не будем грузить. То есть, их остановили тоже", — сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".

Лукашенко уточнил, что такой вариант логистики при экспорте белорусских калийных удобрений "не власти (Украины – ред.) предлагали, а собственники этих терминалов (в морских портах Украины – ред.)". Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

Он отметил, что в итоге собственники терминалов отказались "через несколько суток" после озвучивания данной идеи.

"Я понимаю тренд, но я не думал, что они таким образом ответят… Потому что они понимают, что все равно мы отгрузим этот калий", — отметил Лукашенко, комментируя замечание журналиста, что США не позволили бы Киеву реализовать такую логистическую схему. Он добавил, что с экспортом белорусских калийных удобрений поможет российская сторона.

В целом, характеризуя отношения Белоруссии и Литвы, Лукашенко сказал, что ситуация тяжелая.

"Литва может допрыгаться. Они зря это затеяли. Никакая Америка и Европа им не поможет. На 30% бюджет формировался за счет Белоруссии. А сейчас что? Они думают, что им сейчас европейцы или американцы это компенсируют? Нет. Завтра сменится в Америке президент, власть, и новая власть, как это обычно бывает, забудет, что делала старая и обещала", — заявил белорусский президент.

Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия".

Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности.

На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год. "ГТС Украины" намерена сделать все для срыва "Северного потока - 2"

В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату.

Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.

На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

Лукашенко поручил применить ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии. МИД Белоруссии заявил, что Минск с 7 февраля запрещает транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов и удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог".