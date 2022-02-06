МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Издание Yahoo News Japan пишет, что в ходе видеозвонка президента США Джо Байденом и главой Японии Кисидой 21 января первый требовал от Токио ввести санкции против России. Премьер осторожно воздержался от ответа. Японские читатели возмущены, они не считают ситуацию на Украине своим делом и высказываются против мнения, что Япония — "автономный район" США. СМИ: США предложили Японии задуматься о санкциях против России

Администрация США настойчиво призывает Японию "рассмотреть вопрос об антироссийских экономических санкциях из-за растущей напряженности вокруг Украины в связи с подготовкой России к военному вторжению".

Издание со ссылкой на американские и японские дипломатические источники пишет, что в ходе встречи на высшем уровне между Японией и США 21 января американская сторона подробно разъяснила японскому премьеру вопрос об экономических санкциях на тот случай, если Россия вторгнется на Украину. От Токио настоятельно потребовали "подравнять шаг" в направлении в вопросах возможных санкций.

Япония пока заняла выжидательную позицию и не стала отвечать однозначно.

В комментариях к статье японские читатели ярко отреагировали на призыв ввода санкций. Пользователь под ником uni заявляет, что "нужно воздержаться от санкций против России. В них нет смысла".

"Россия хочет просто защитится от расширения НАТО на Восток, хотя бы и Украиной. Накладывать экономические санкции на Россию бессмысленно.

"Санкции Россию не пугают так, как потеря Украины. Даже этого не понимают!", — пишет он.

Юзер pzn добавляет, что Япония превратилась всего лишь в "длинную руку" Америки. "Мир запутался. Вот почему я не люблю Америку. Я думаю, что отношения между Японией и Россией не улучшатся, если в них будут постоянно вмешиваться Соединенные Штаты", — отмечает он. Эксперт объяснил, зачем США угрожают санкциями против России

"У России, как и у Китая, свои тесные отношения с Японией, поэтому санкции на нее лучше не накладывать. Нельзя просто слушать то, что говорит Америка. Россия ненавидит Соединенные Штаты, поэтому вопрос о северных территориях может быть скорее решен, если Япония будет постепенно разрывать связи с Соединенными Штатами", — комментирует n86.

"Кисида не собирается возвращать нам северные территории и не решается ввести санкции против России. Он просто завернулся в футон и ждет, пока пройдет гроза", — пишет sit.

Пользователь портала с ником typ заявляет, что Америка дежурно выдвигает требования к Японии. Но, видимо, с таким премьером, как Кисида, она не очень надеется на успех.

"Не "зацикливаясь" на России, Япония должна действовать, правильно уловив тенденции в действиях всех европейских стран. Это не та проблема, в которой нам следует проявлять инициативу", — добавляет wks.

"Америка! Не втягивай Японию в беду!", — призывает юзер mzs.

"Сначала подумайте, какими поставщиками Япония может заменить тот СПГ, который она получает и будет получать из России?", — ставит экономический вопрос uts.