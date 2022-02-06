МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти Ирана и России пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства, заявил в воскресенье иранский министр сельскохозяйственного джихада Мохаммад Мехди Боруманди.

"Для улучшения отношений между двумя странами министерство сельскохозяйственного джихада и минсельхоз России договорились о создании совместной рабочей группы в сельхоз сфере", — приводит агентство Mehr слова Боруманди.

Он подчеркнул, что Россия является очень хорошим рынком для иранской сельскохозяйственной продукции, и если Тегеран задействует возможности в этом секторе, Россия может стать стабильным рынком для иранской продукции.

Сотрудничество между Ираном и Россией резко возросло после первого визита на своем посту иранского президента Ибрахима Раиси 19-20 января. Тогда стороны достигли соглашения по широкому круг вопросов, в том числе и в торгово-экономическом сотрудничестве. Для облегчения ведения торговых операций в этой сфере министр экономики Ирана призвал власти РФ улучшить, в частности, межбанковские отношения, открыв филиалы иранских и российских банков в обеих странах, а также проводить торговые операции в валюте одной из двух стран. Были достигнуты соглашения и в энергетической сфере. РФ будет инвестировать в развитие иранских месторождений нефти и газа и строительство ТЭС.