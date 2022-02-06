МИНСК, 6 фев — ПРАЙМ. Введенное Минском эмбарго на ряд продуктов из ЕС и некоторых других стран не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Алексей Богданов. Минск пригрозил Украине энергетическим эмбарго

"В принципе, полки полные, всего хватает. Того эффекта, который ждали наши злопыхатели, что у нас что-то пропадет с полок (магазинов — ред.), не произошло. Предприниматели и бизнес переориентировались (на импорт из стран, не попавших под запрет – ред.), производители тоже увеличили объемы поставок на внутренний рынок", — сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он отметил, что эмбарго также не повлияло на уровень цен на те группы продуктов, которые затронули ограничения. По словам министра, традиционно в межсезонный период происходит естественный рост цен на овощи, например, томаты и огурцы, которые ранее в том числе ввозились в республику из стран, попавших под эмбарго. "Это происходит каждый год… Например, в той же Российской Федерации сегодня 12% рост (цен) на эту категорию товаров. Мы примерно в той же динамике находимся", — сказал Богданов.

"Эффект (от эмбарго и сопутствующих мер — ред.) получился, в принципе, хороший", — констатировал он. Белоруссия запретила вывоз ряда продуктов

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, в конце января было решено включить в перечень товары из Сербии и Лихтенштейна.

В список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты. Всего более 20 групп товаров. Вместе с тем постановление Совета министров Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено об очередных санкциях против Белоруссии. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них – продовольственное эмбарго.