МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Власти Узбекистана и казанский технополис "Химград" создадут химико-индустриальный технопарк "Чирчик" в Ташкентской области, следует из постановления узбекистанского президента Шавката Мирзиеева, обнародованного в понедельник. На северо-западе Узбекистана нарушено энергоснабжение

"Принять к сведению, что между хокимиятом (администрацией – ред.) Ташкентской области, АО "Узкимесаноат" (Узхимпром") и администрацией президента Республики Татарстан достигнут ряд договоренностей, в том числе о создании в сотрудничестве с АО "Химград" химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.

В соответствии с документом, срок деятельности технопарка составит 30 лет с возможностью его продления, узбекская сторона совместно с "Химградом" создаст компанию по управлению новой технологической площадкой.

На территории технопарка планируется организовать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и в соответствии с международными стандартами качества, указывается в постановлении.

В декабре прошлого года правительство Узбекистана приняло постановление о создании в Ташкенте к 2023 году химического научно-производственного кластера. В его состав войдут филиалы Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и в республике.

Технополис "Химград" — современный индустриальный парк для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров, проектная площадь зданий превышает 500 тысяч квадратных метров. Создан в 2007 году. "Химград" предоставляет резидентам площади и земельные участки с комплексной инженерной инфраструктурой, что позволяет обеспечить быстрый старт производств. В настоящее время на территории "Химграда" действуют более 100 резидентов.