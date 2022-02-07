МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии и Украины в иностранной валюте на уровне "BB" и "B" соответственно и понизило прогноз по рейтингу Украины до стабильного с позитивного, говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"

В частности, прогноз по рейтингу Грузии остается стабильным.

"Пересмотр прогноза по рейтингу Украины отражает ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов, которые повысили риски внешнего финансирования", — пишет агентство.

Fitch прогнозирует дефицит бюджета Украины в размере 3,4% ВВП в 2022 году. Кроме того, рост ВВП ожидается на уровне 2,9% в 2022 году по сравнению с 3% в 2021 году.

В том, что касается подтверждения рейтинга Грузии, агентство отмечает надежную и эффективную политическую основу и более сильные показатели управления по сравнению с сопоставимыми странами с рейтингом "BB".

"На 2022 и 2023 годы мы прогнозируем рост экономики Грузии на 5,5% и 5,3% соответственно, выше потенциала в 4-4,5%. Увеличение финансовых притоков поддержит частное потребление и инвестиции. Прогнозируется, что восстановление в секторе туризма также ускорится", — поясняет агентство.