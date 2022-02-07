МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ФНС России выпустила сообщение в котором напомнила, что компании ежегодно уведомляют инспекторов о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они являются. Уведомление нужно подать независимо от финансового результата, полученного такой КИК. Срок подачи документа за 2021 год истекает 21 марта — для налогоплательщиков — организаций, 4 мая — для налогоплательщиков — физических лиц. ФНС разъяснила, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады

Налоговая служба также отметила, что компании должны направить уведомления в электронном виде в инспекцию по месту своего нахождения, а физлица могут представить их в бумажном виде по месту жительства или онлайн через личный кабинет налогоплательщика по упрощенной форме. При этом крупнейшие налогоплательщики — как организации, так и физлица — подают уведомления в инспекцию по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Кроме того, контролирующие лица должны представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК, и наличие права на освобождение от налогообложения прибыли. "Физические лица представляют указанные документы вместе с уведомлением о КИК. При этом если оно направляется через личный кабинет налогоплательщика, то документы могут быть представлены также в электронном виде", — указывает ведомство.