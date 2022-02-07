МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России сообщила, что в январе 2022 года она увеличила перечисления в российский бюджет в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 549,5 миллиарда рублей. ФНС России напомнила сроки предоставления данных по КИК за 2021 год

По данным ведомства, в январе прошлого года перечисления составляли 328,9 миллиарда рублей.

В ФТС считают, что причиной роста доходов от импорта товаров является рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 22%.

Кроме того, рост демонстрируют и платежи, взимаемые при экспорте товаров, их сумма составила 262 миллиарда рублей, что на 142 миллиарда рублей превышает показатель января 2021 года. Такая динамика экспортных платежей обусловлена увеличением сумм доходов от экспорта газа и прочих несырьевых, продовольственных товаров, добавили в ведомстве.