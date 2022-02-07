МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Доходы РФ от экспорта каменного угля в 2021 году увеличились на 41,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 17,561 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Экспорт нефти и бензина из России вырос в 2021 году

При этом в физическом выражении объем экспорта угля вырос на 6,4% и составил 210,576 миллиона тонн.

В том числе в декабре на экспорт было поставлено 19,963 миллиона тонн угля (рост к ноябрю на 25,3%) на сумму 2,365 миллиарда долларов (рост на 22,1%).

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн угля (снижение за год на 3%) на общую сумму 12,389 миллиарда долларов (падение на 22,5%).

ЭКСПОРТ АЛЮМИНИЯ

Российский экспорт необработанного алюминия в 2021 году вырос на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,481 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении объем поставок алюминия увеличился за этот период на 67,8% — до 7,078 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ рафинированной меди и медных необработанных сплавов за прошлый год составил 463 тысячи тонн, снизившись на 40,3% в годовом выражении. При этом в денежном эквиваленте поставки меди сократились на 17,1%, до 3,848 миллиарда долларов.

Экспорт необработанного никеля, по данным ФТС, упал на 66,5%, до 45,4 тысячи тонн. В денежном выражении объем поставок снизился на 57,3%, до 795,8 миллиона долларов.

ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Российский экспорт черных металлов в 2021 году вырос на 8,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 43,504 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Объем экспорта чугуна снизился на 6% — до 3,933 миллиона тонн, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — вырос на 15%, до 14,979 миллиона тонн.

В денежном выражении экспорт черных металлов в отчетном периоде вырос на 80,3% — до 28,881 миллиарда долларов. В том числе стоимость поставок чугуна возросла на 52,5% — до 1,993 миллиарда долларов, полуфабрикатов — на 89%, до 9,176 миллиарда долларов.

В декабре экспорт черных металлов вырос по сравнению с предыдущим месяцем в физическом выражении на 71,7% — до 4,029 миллиона тонн, в денежном — на 55,5%, до 2,8 миллиарда долларов.