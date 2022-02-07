МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия в 2021 году снизила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 14,4% по сравнению с 2020 годом — до 32,918 миллиона тонн, растительного масла — на 15,1%, до 3,111 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт нефти и бензина из России вырос в 2021 году

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж за год повысились на 8,5%, составив 8,879 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в декабре прошлого года составил 2,951 миллиона тонн, что ниже показателя ноября на 7,5%. В денежном выражении экспорт в декабре снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем — до 938,1 миллиона долларов.

Поставки за рубеж растительного масла в январе-декабре снизились на 15,1%, до 3,111 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 41,8% и составили 3,987 миллиарда долларов. В декабре экспорт масла уменьшился по сравнению с ноябрем на 8% в натуральном выражении и на 7,2% — в денежном, до 292,3 тысячи тонн и до 398,6 миллиона долларов соответственно.

Одновременно Россия в 2021 году снизила импорт пшеницы на 35,2% — до 123,2 тысячи тонн (на 49,2 миллиона долларов), а в декабре — увеличила на 52,3% по сравнению с ноябрем, до 4,8 тысячи тонн (на 2,4 миллиона долларов). Импорт ячменя за 12 месяцев снизился на 87,3% — до 6,2 тысячи тонн (на 1,9 миллиона долларов), поставок в декабре не было.

Экспорт злаков из России в 2020 году составил 48,6 миллиона тонн (включая 38,4 миллиона тонн пшеницы и меслина). По предварительной оценке Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) достиг 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспортный потенциал по поставкам зерна в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн.