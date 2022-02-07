МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев заявил, что с 14 марта уходит из ЦБ, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook. Центробанк запретит нефинансовым организациям работать с валютой

"С 14 марта я покидаю Банк России. Завершилась работа над реализацией "Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021". Многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать. Надеюсь, команда ДИБ (департамент информационной безопасности — ред.) сможет довести до конца то, что начато, и приступить к новым интересным задачам", — написал он.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу ЦБ.