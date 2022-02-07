МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена акций "Акрона" поднялась выше 14 750 рублей и обновила исторический максимум, державшийся с 9 декабря 2021 года, на новостях о возможном приобретении строящихся заводов по производству удобрений в Бразилии, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика.

К 13.54 мск акции "Акрона" дорожают на 6,97% относительно предыдущего закрытия, до 15 500 рублей, а минутами ранее обновили исторический максимум, поднявшись до 16 140 рублей. Объем торгов составляет 0,599 миллиарда рублей. Индекс Мосбиржи снижается при этом на 0,34%.

"Акции "Акрона" продолжают выглядеть лучше рынка после объявления о выплате дивидендов на прошлой неделе и новостей о возможном приобретении строящихся заводов по производству удобрений в Бразилии. Мы полагаем, что сегодняшний рост бумаги во многом является спекулятивным, ожидаем некоторого охлаждения роста к концу дня", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.