МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия в 2021 году увеличила экспорт калийных удобрений на 24,2% по сравнению с 2020 годом — до 11,904 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия снизила экспорт пшеницы и растительного масла в 2021 году

Стоимость поставок составила 3,321 миллиарда долларов, что на 86,9% больше показателя предыдущего года.

Экспорт калийных удобрений в декабре снизился на 23% по сравнению с ноябрем и составил 790,8 тысячи тонн. Поставки в долларовом выражении снизились также на 23% — до 374,1 миллиона долларов.

Экспорт азотных удобрений в 2021 году вырос на 5,3% и составил 14,458 миллиона тонн, стоимость поставок увеличилась на 79,8% — до 4,469 миллиарда долларов. Поставки в декабре составили 1,755 миллиона тонн на 810,9 миллиона долларов, что выше показателей ноября в натуральном и стоимостном выражении на 47,2% и 45,5% соответственно.

Экспорт смешанных удобрений за год увеличился на 3,2%, до 11,201 миллиона тонн, стоимость их поставок — на 71,8%, до 4,709 миллиарда долларов. В декабре экспорт в натуральном выражении снизился на 23% по сравнению с ноябрем — до 1,116 миллиона тонн, в стоимостном — на 10,2%, до 645,8 миллиона долларов.

Поставки из РФ за рубеж фосфата кальция, алюминиево-кальциевых фосфатов и фосфатного мела в 2021 году уменьшились на 9,1% — до 2,039 миллиона тонн, а стоимостной объем экспорта вырос на 12,3% — до 287,3 миллиона долларов. Экспорт в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 26% — до 164,9 тысячи тонн, а в долларовом выражении увеличился на 28,1% — до 31,4 миллиона долларов.

Вывоз метанола в прошлом году уменьшился на 9,6% — до 1,894 миллиона тонн (на 633,2 миллиона долларов). В декабре поставки уменьшились на 6,9% в месячном выражении — до 168,9 тысячи тонн (на 63,2 миллиона долларов). Экспорт аммиака за год вырос на 6% и составил 4,418 миллиона тонн (на 1,668 миллиарда долларов), в декабре он вырос в 2,16 раза по сравнению с ноябрем — до 534,5 тысячи тонн (на 300,4 миллиона долларов).