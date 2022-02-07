МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в 2021 году вырос на 46,6% в годовом выражении и составил 282,047 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз подскочил на 65,4%, составив 188,115 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС вырос на 19,4%, до 93,933 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 35,9% с 33,8% годом ранее.