МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35,2% по сравнению с 2020 годом и составил 140,705 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 38,4% и составил 68,029 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 32,3%, до 72,676 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,3% годом ранее.