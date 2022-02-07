МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Белоруссией в 2021 году вырос на 34,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 38,427 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 22,802 миллиарда долларов (рост на 42,7%), импорт в Россию из Белоруссии — 15,625 миллиарда (увеличение на 24%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 4,9% с 5% годом ранее.