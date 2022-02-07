МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Турцией в 2021 году составил 33,025 миллиарда долларов, увеличившись на 57% по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Торговый оборот России и Белоруссии вырос на 34,4%

В том числе экспорт из РФ в Турцию составил 26,512 миллиарда долларов (рост на 66,4%), импорт в Россию из Турции — 6,513 миллиарда (увеличение на 27,4%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,2% с 3,7% годом ранее.