МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в 2021 году составил 12,284 миллиарда долларов, увеличившись на 22,8% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 8,13 миллиарда долларов (рост на 28,8%), импорт в Россию с Украины — 4,155 миллиарда (увеличение на 12,5%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,6% с 1,8% годом ранее.