МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Ираном за 2021 год составил 4,035 миллиарда долларов, увеличившись на 81,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Оборот торговли между Россией и Турцией вырос на 57% в 2021 году

В том числе экспорт из России в Иран составил 3,068 миллиарда долларов (рост в 2,2 раза), импорт в Россию из Ирана — 967,3 миллиона (увеличение на 21,4%).

Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 0,5% с 0,4% годом ранее.