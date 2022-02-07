ФТС: оборот торговли РФ и США в 2021 году вырос на 44%, до $34,4 миллиарда
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и США в 2021 году составил 34,415 миллиарда долларов, увеличившись на 44,2% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В том числе экспорт из РФ в США составил 17,538 миллиарда долларов (рост на 61,8%), импорт в Россию из США — 16,877 миллиарда (увеличение на 29,5%).
Доля США в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,4% с 4,2% годом ранее.