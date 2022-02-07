МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Отток средств нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на прошлой неделе снизился до 26,2 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД. ОФЗ завершили прошлую неделю в плюсе

"На прошлой неделе международные инвесторы продолжили сокращать свои вложения в ОФЗ. НРД зафиксировал чистый отток средств нерезидентов в размере 26,2 миллиарда рублей, что примерно вдвое ниже, чем неделей ранее", — говорится в обзоре. На предыдущей неделе чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ составил 53,4 миллиарда рублей.

В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась за неделю еще на 0,3 процентного пункта — до 18,5%. "Мы не ожидаем, что приток возобновится в ближайшее время", — отмечают эксперты.

Крупные объемы продаж пришлись на ОФЗ 26207 с погашением в феврале 2027 года в размере 10 миллиардов рублей, ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 года — 6,3 миллиарда рублей, ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года — 5,5 миллиарда рублей.

Тем не менее, на прошлой неделе наблюдалась умеренная покупательская активность в ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года и ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года, совокупный приток средств нерезидентов в которые составил 7,6 миллиарда рублей.