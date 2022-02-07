МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Контейнерный рынок России по итогам прошлого года вырос на 12,5% по сравнению с 2020 годом, до 6,533 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco.

По данным компании, импорт вырос на 11%, до 2,398 миллиона TEU, экспорт – на 8%, до 2,051 миллиона TEU, внутренние перевозки – на 9%, до 1,105 миллиона TEU, транзит – на 32%, до 979 тысяч TEU.

"По итогам декабря 2021 года рынок вырос всего на 11,6% по сравнению с декабрем 2020 года, до 601,5 тысячи TEU", — сообщает Fesco.

Уточняется, что импортные перевозки в декабре выросли на 15% относительно ноября 2021 года и на 9,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Импорт через порты Дальнего Востока замедлился, но его темпы роста продолжают демонстрировать положительную динамику. "Объем экспортных отправок оказался рекордным – 186 тысяч TEU (рост на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года). Прирост отмечен по всем направлениям", — добавили в компании.

Внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, а транзитные отправки выросли на 13% относительно декабря 2020 года. Как отмечают в Fesco, самым быстрорастущим направлением стал транзит из АТР в Среднюю Азию – за 2021 год рост составил 42% относительно прошлого года.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.