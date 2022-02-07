МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Госкомпания "Литовские железные дороги" из-за запрета белорусских властей везти транзитом через Белоруссию удобрения и нефтепродукты потеряла 10% своего грузооборота, сообщает портал Baltnews.

В понедельник вступило в силу решение Минска о запрете транзита по территории Белоруссии нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог" и следующих из Литвы.

"Государственная железнодорожная компания республики сообщила, что из-за запрета белорусских властей везти транзитом удобрения и нефтепродукты она потеряла 10% своего грузооборота", — говорится в сообщении издания в Telegram.

Как добавляет Baltnews, сильнее всех от этого запрета пострадали производитель удобрений Achema и нефтепреработчик Orlen Lietuva, которым теперь придется возить свою продукцию по обходным путям через Латвию или Польшу. "Однако сами железнодорожники с оптимизмом заявляют, что у них-то все хорошо, никто сильно не пострадает, ведь из Клайпедского порта удобрений и нефтепродуктов возят немного", — пишет издание.

Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.

В январе "Литовские железные дороги" проинформировали "Беларуськалий" о расторжении с ней договора с 1 февраля по решению правительства Литвы. В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручал применить ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии.