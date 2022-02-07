МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Новая региональная компания "Фосагро-Сибирь" начала работу в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, говорится в сообщении компании.

"Фосагро" объявляет о начале работы новой региональной компании "Фосагро-Сибирь". Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибьюции минеральных удобрений "Фосагро-Регион" и обеспечивает прямые поставки широкого спектра минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Фосагро-Регион" планомерно развивало работу в Сибирском федеральном округе (СФО) и Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Так, в 2017-2019 годах начали работу региональные офисы в Красноярске, Барнауле и Уссурийске, а в 2022 году– офис в Новосибирске. К настоящему времени они обеспечивают минеральными удобрениями более 600 сельхозпредприятий в 18 регионах, а также разрабатывают и внедряют системы минерального питания сельхозкультур с учетом региональной специфики.

"Мы продолжаем реализацию стратегии развития группы "Фосагро" до 2025 года, которая нацелена и на дальнейшее расширение присутствия группы на приоритетном российском рынке. Со старта стратегической инициативы в 2019 году количество центров дистрибьюции "Фосагро-Регион" увеличилось c 26 до 29, а общая ёмкость складской инфраструктуры вплотную приблизилась к 800 тысячам тонн. Ориентируясь на растущие потребности региональных агропромышленных комплексов (АПК) в минеральных удобрениях, мы начали прямую работу в новых для себя регионах Центрального федерального округа (ЦФО) и Поволжья, появились новые региональные офисы на Урале и в Сибири", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Фосагро" Андрея Гурьева.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.