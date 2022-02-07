МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, расширяющий периметр применения налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли на новые участки, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В "Газпром нефти" считают, что режим НДД может потребовать донастройки

"Заключение правительства на этот законопроект направлено в Госдуму. Законопроект одобрен", — рассказал представитель аппарата, отвечая на вопрос, одобрен ли проект кабмином.

Он уточнил, что согласно законопроекту, положения документа вступают в силу для части участков недр с 2022 года, а в отношении другой части — с 2023 года. При этом по вопросу конкретных сроков внесения документа в Госдуму он посоветовал обратиться к авторам законопроекта.

Законопроект о расширении режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли еще на 27 участков недр на рассмотрение Госдумы может быть внесен на следующей неделе, сообщила РИА Новости один из его авторов зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

"Надеюсь, что на следующей неделе законопроект будет внесен. Правительство РФ дало положительное заключение на него, а содержащиеся в нем замечания технические, и даже, скорее, редакционные. Мы все поправим, как надо, так и сделаем", — сказала депутат.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, которые расширяют режим НДД на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми. Как сообщала ранее газета "Ведомости", если его одобрят, то в периметр НДД могут попасть сложные месторождения — с высокой степенью выработанности и со сверхвязкой нефтью. В частности, НДД предлагается распространить на участки третьей и четвертой групп.

"Изменения, касающиеся четвертой группы, планируется ввести с 2022 года, чтобы с принятием закона быстрее что-то начать разрабатывать, а третьей группы – с 2023 года. Если по третьей группе мы только с 2023 могли сделать, то по четвертой группе мы настаивали и согласовали, что c 2022 года. И Минфин РФ согласился, поскольку не будет выпадающих доходов", — пояснила Ануфриева.

По оценке Минфина, такое расширение периметра НДД принесет федеральному бюджету дополнительно 84 миллиарда рублей в 2023–2027 годах при условии выполнения компаниями взятых на себя обязательств по увеличению добычи нефти

Однако Ануфриева допускает, что ко второму чтению редакция законопроекта может расшириться и под его действие могут попасть и другие месторождения. "Он, скорее всего, изменится ко второму чтению, потому что работа продолжается и, скорее всего, там еще будет некоторое пополнение. Потому что какие-то компании не успели досогласовать расчеты, а Минфин очень тщательно смотрит все расчеты", — пояснила депутат.

Режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента и включает пять групп. В частности, к третьей группе относятся зрелые месторождения Западной Сибири, Северного Кавказа и Сахалина, а к четвертой — новые месторождения Западной Сибири и ряд участков Оренбургской и Самарской областей. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых.