МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В правительстве прошло совещание, на котором обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, в течение февраля эти предложения могут быть оформлены в некий программный документ, сказал РИА Новости один из авторов инициатив, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

"В правительстве прошло совещание с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Следственного комитета и МВД", — сказал политик. По его словам, обсуждались "предложения парламентариев о государственном контроле в полном объеме за производством и оборотом метанола в РФ".

По мнению законодателя, некий алгоритм, какая-то "дорожная карта" могут быть подготовлены ведомствами с участием сенаторов и депутатов в течение месяца.

Рябухин подчеркнул, что ежегодно в стране производится более четырех миллионов тонн метанола, 70% которого идет на экспорт, 30% используется для технических нужд, в том числе, для производства различных омывателей.

"В этом сегменте происходит утечка либо хищение. Это надо пресекать", — сказал сенатор. Он отметил, что использование метанола при производстве алкогольных суррогатов приводит к смерти людей.

По словам Рябухина, он также предложил ужесточить уголовную и административную ответственность за производство суррогатов. Каким может быть наказание, следует обсуждать, добавил парламентарий.