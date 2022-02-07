МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что у ЕС есть инструменты для введения "болезненных" для РФ санкций, но надеется их избежать. В Германии прокомментировали возможные санкции против России

"Евросоюз имеет определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики… Когда мы говорим о санкциях, то речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях. Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Это сдерживание — часть дипломатических переговоров", — сказал он на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Боррель добавил, что "говорить о том, каковы будут последствия "агрессии" против Украины – наш долг."

Будет хорошо, если этого не произойдет, однако дипломатия сделает все возможное, чтобы предотвратить это, добавил он.

Украина и западные страны в последнее время заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.