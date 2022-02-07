МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. КНР не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с Соединенными штатами, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Они не соблюдали своих обязательств по закупкам… Мы знаем это, фактически мы видели это", — сказала она в ходе брифинга.

Остальные вопросы пресс-секретарь переадресовала в ведомство торгового представителя США Кэтрин Тай.

Сделка, предполагающая закупки КНР продукции США на десятки миллиардов долларов, была заключена при президенте Дональде Трампе.