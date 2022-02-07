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2022
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США обвинили Китай в нарушении обязательств по закупкам
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КНР не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с Соединенными штатами, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Они не соблюдали своих... ПРАЙМ, 07.02.2022
экономика, новости, сша, торговая война
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. КНР не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с Соединенными штатами, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Они не соблюдали своих обязательств по закупкам… Мы знаем это, фактически мы видели это", — сказала она в ходе брифинга.
Остальные вопросы пресс-секретарь переадресовала в ведомство торгового представителя США Кэтрин Тай.
Сделка, предполагающая закупки КНР продукции США на десятки миллиардов долларов, была заключена при президенте Дональде Трампе.