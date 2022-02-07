Байден: при "вторжении" Россию на Украину "Северного потока-2" не станет
https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836012546.html
Пандемия коронавируса
ВОЗ рассказала, несколько COVID замедляет оказание плановых услуг
Энергокризис на Украине
Украина и Германия обсудили вопросы обороны и энергобезопасности
Криптовалюты
Биткоин преодолел отметку в $42 тысячи
Торги
Рубль растет на дорогой нефти и сигналах геополитики
Северный поток-2
Вице-канцлер ФРГ допустил возможность отказа от "Северного потока-2"
Глобальный энергокризис
Фьючерсы на газ в Европе подешевели по итогам торгов
Нефть
Цены на нефть снижаются на ожиданиях вокруг поставок из Ирана
Торговые войны
США обвинили Китай в нарушении обязательств по закупкам
https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836012546.html
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