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2022-02-07T23:59:55+03:00

2022-02-07T23:56:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220207/836012546.html

Байден: при "вторжении" Россию на Украину "Северного потока-2" не станет

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БАЙДЕН ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ С КАНЦЛЕРОМ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИ ВТОРЖЕНИИ РФ НА УКРАИНУ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" НЕ СТАНЕТ" Новость дополняется. ПРАЙМ, 07.02.2022

экономика, новости, санкции против рф, северный поток - 2

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60