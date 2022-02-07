БАЙДЕН ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ С КАНЦЛЕРОМ ФРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИ ВТОРЖЕНИИ РФ НА УКРАИНУ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" НЕ СТАНЕТ"

 

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Флаг Германии.

Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями