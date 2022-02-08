МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Счетная палата планирует в текущем году провести 394 проверки, при этом 23 из них будут по поручениям президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении ведомства. Счетная палата: россияне плохо информированы о своих правах в сфере ОМС

"Всего в 2022 году Счетная палата планирует провести 394 мероприятия. 87 из них по поручениям, в том числе — 23 по поручениям президента", — сказано в сообщении.

Отмечается, что при работе над планом-2022 Счетная палата уделила максимальное внимание социально-важным и чувствительным для граждан темам. В частности, запланирована проверка расходования бюджетных средств, выделяемых на предоставление мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости и соцуслуг в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

"В рамках контрольного мероприятия предполагается оценить обоснованность набора показателей, характеризующих имущественную обеспеченность граждан, проверить практику их применения, проанализировать, как влияет получение той или иной адресной меры поддержки на материальное положение ее получателей, комфортна ли для них процедура назначения пособия. Также предполагается оценить, насколько применение критерия нуждаемости позволило оптимизировать расходы бюджетных средств в социальной сфере", — пояснил аудитор Сергей Штогрин.

С 2022 года важную часть работы контрольного ведомства будут составлять отраслевые и кросс-отраслевые комплексы мероприятий. "Все они связаны с наиболее проблемными отраслями экономики, в которых анализ ситуации необходимо вывести на принципиально новый уровень", — добавляется в сообщении.

Счетная палата напомнила, что в соответствии с законодательством в план работы контрольного ведомства могут вноситься изменения, например, в связи с обращениями депутатов Госдумы, поручениями президента и так далее.

Счетная палата в текущем году проведет оценку влияния глобального энергоперехода на российскую экономику и бюджет, говорится в плане проверок ведомства.

"Мероприятие позволит осуществить комплексную оценку возможностей и рисков глобального энергоперехода для российской экономики и федерального бюджета страны, определить оптимальные пути реализации принятых РФ обязательств по достижению углеродной нейтральности исходя из соотношения затрат и темпов экономического роста", — пояснил аудитор Алексей Каульбарс. Оно также поможет в реализации "Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года".

Кроме того, Счетная палата запланировала аудит системы мониторинга и учета лесных ресурсов РФ. "В этом году мы проведём анализ текущей деятельности федеральных и региональных органов власти по мониторингу и учёту лесных ресурсов, а также механизма реализации климатических проектов", — рассказал аудитор Сергей Мамедов.

Ведомство также проанализирует трансформацию занятости населения РФ. "Энергопереход предполагает существенные экономические преобразования, которые неизбежно будут сопровождаться изменением структуры занятости. Появятся новые профессии, изменятся требования к существующим. Кто-то потеряет работу, будет нуждаться в переобучении, повышении квалификации, смене профессии. Перед работодателями встает необходимость поиска работников, отвечающих новым требованиям", — отметил аудитор Сергей Штогрин.

Он добавил, что в рамках мероприятия планируется исследовать, каким образом государственные органы отслеживают и прогнозируют тенденции трансформации занятости в условиях глобального энергоперехода, насколько система управления занятостью готова к возникающим вызовам.

Помимо того, Счетная палата проведет мониторинг формирования Банком России регуляторных механизмов в сфере финансирования устойчивого развития, проанализирует перспективы развития российской атомной отрасли в условиях глобального энергоперехода и оценит влияние процессов, связанных с декарбонизацией мировой экономики, на топливно-энергетический комплекс РФ.